Останні досягнення фізики зробили променеву терапію ефективнішою - лікар

“Фізика — це основна база, на якій будується проведення променевої терапії. Тобто, ми використовуємо фотонне випромінювання синергії на КіберНожі. І джерелом цих випромінювань є спеціальна трубка, яка працює лише у момент включення апарату у мережу. Тобто, додаткової радіоактивності навколо немає. І пацієнти знаходяться у повній безпеці. А сукупність останніх досягнень фізики і апаратобудування дозволяє нам точно підводити високу дозу і зберігати при цьому навколишні здорові тканини, що підвищує ефект лікування, і це є дуже важливо”, — розповіла вона.

Водночас, Т.Чеботарьова розповіла, що на сьогодні у медичному центрі “Клініка Спіженко” лікування онкозахворювань, видалення пухлин і метастазів здійснюється за допомогою методу КіберНожа.

“КіберНіж — це одне з останніх досліджень радіаційної техніки у медицині. Він уявляє собою компактний лінійний прискорювач із сучасною так званою навігаційною системою відстеження пухлини. І спостереження за цією навігаційною системою у процесі лікування дозволяє нам визначати об’єм та величину пухлини і об’єкт навколишніх тканин. Тобто, перед початком лікування ми виконуємо детальне дослідження на комп’ютерному томографі і резонансному томографі. І на основі даних цих досліджень ми визначаємо об’ємні складові даного сегмента тіла, в якому знаходиться пухлина і який би ми хотіли вилікувати. Таке точне визначення пухлини та можливість слідкування за рухом пухлини у процесі лікування дозволяють нам дуже точно направляти пучок опромінення на цю пухлину і піддавати потужній дії з багатьох напрямків саме цю пухлину.

Кількість напрямків, які може створити КіберНіж складає більше 2 тис. Це означає, що ми дуже точно направляємо цей пучок опромінення безпосередньо у пухлину. Точність складає десяту долю міліметра. Ми підводимо опромінення у пухлину з різних напрямків. Така висока точність дозволяє нам збільшити дозу опромінення. І якщо при звичайній променевій терапії разова доза, наприклад, складає близько 2 грей, то при опроміненні на КіберНожі ми можемо дозволити собі разову дозу близько 20 грей, тобто це на порядок вище. Таким чином, все лікування може завершитися за один сеанс, у деяких випадках — максимум за три — п’ять сеансів опромінення”, — розповіла вона.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, Україна не має належного скринінгу ракових захворювань, залишається лише профілактика.

Нагадаємо, згідно з даними ВООЗ, в Україні до 2020 року кількість тих, хто вперше захворів на рак, перевищить 200 тис. осіб.

Наразі щодня в нашій країні 450 людей дізнаються, що у них рак. При цьому понад 30% усіх випадків онкологічних захворювань діагностується на пізніх стадіях.

Загалом онкологи всього світу переконують, що близько 40% випадків раку можна запобігти, за умов профілактики і ведення здорового способу життя. Більше того, рання діагностика онкологічного захворювання є запорукою успішного лікування.

Лікарі стверджують, у випадку, якщо пацієнт звертається до лікаря на ранніх стадіях раку — то відсоток того, що він видужає повністю і повернеться до повноцінного життя на сьогодні надзвичайно високий.