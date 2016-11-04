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Последние достижения физики сделали лучевую терапию более эффективной - врач

Киев • УНН

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КИЕВ. 4 ноября. УНН. Современная лучевая терапия, используемая для лечения онкозаболеваний, идет путем уменьшения облучения и максимально возможного исключения из этого процесса здоровых тканей. Об этом в комментарии УНН рассказала кандидат медицинских наук, доцент, врач высшей категории, лучевой терапевт, заведующий радиохирургическим отделением медицинского центра "Клиника Спиженко" Татьяна Чеботарева.

"Физика - это основная база, на которой строится проведение лучевой терапии. То есть, мы используем фотонное излучение синергии киберножа. И источником этих излучений является специальная трубка, которая работает только в момент включения аппарата в сеть. То есть, дополнительной радиоактивности вокруг нет. И пациенты находятся в полной безопасности. А совокупность последних достижений физики и аппаратостроения позволяет нам точно подводить высокую дозу и сохранять при этом окружающие здоровые ткани, что повышает эффект лечения, и это очень важно", - рассказала она.

В то же время, Т.Чеботарева рассказала, что на сегодня в медицинском центре "Клиника Спиженко" лечение онкозаболеваний, удаление опухолей и метастазов осуществляется с помощью метода КиберНожа.

"КиберНож - это одно из последних исследований радиационной техники в медицине. Он представляет собой компактный линейный ускоритель с современной так называемой навигационной системой отслеживания опухоли. И наблюдение за этой навигационной системой в процессе лечения позволяет нам определять объем и величину опухоли и объект окружающих тканей. То есть, перед началом лечения мы выполняем детальное исследование на компьютерном томографе и резонансном томографе. И на основе данных этих исследований мы определяем объемные составляющие данного сегмента тела, в котором находится опухоль и который бы мы хотели вылечить. Такое точное определение опухоли и возможность слежения за движением опухоли в процессе лечения позволяют нам очень точно направлять пучок излучения на эту опухоль и подвергать мощному действию по многим направлениям именно эту опухоль.

Количество направлений, которые может создать КиберНож составляет более 2 тыс. Это значит, что мы очень точно направляем этот пучок излучения непосредственно в опухоль. Точность составляет десятую долю миллиметра. Мы подводим облучение к опухоли с разных направлений. Такая высокая точность позволяет нам увеличить дозу облучения. И если при обычной лучевой терапии разовая доза, например, составляет около 2 грей, то при облучении киберножа мы можем позволить себе разовую дозу около 20 грей, то есть это на порядок выше. Таким образом, все лечение может завершиться за один сеанс, в некоторых случаях - максимум за три - пять сеансов облучения", - рассказала она.

Напомним, как сообщал УНН, Украина не имеет надлежащего скрининга раковых заболеваний, остается только профилактика.

Напомним, по данным ВОЗ, в Украине до 2020 года количество тех, кто впервые заболел раком, превысит 200 тыс. человек.

Сейчас ежедневно в нашей стране 450 человек узнают, что у них рак. При этом более 30% всех случаев онкологических заболеваний диагностируется на поздних стадиях.

В общем онкологи всего мира утверждают, что около 40% случаев рака можно предотвратить, в условиях профилактики и ведения здорового образа жизни. Более того, ранняя диагностика онкологического заболевания является залогом успешного лечения.

Врачи утверждают, что в случае, если пациент обращается к врачу на ранних стадиях рака - то процент того, что он выздоровеет полностью и вернется к полноценной жизни сегодня чрезвычайно высокий.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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