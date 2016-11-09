Первый медицинский форум физиков состоится в Киеве

К участию в форуме, который посвящен Международному дню медицинской физики, организаторы приглашают медицинских физиков, а также специалистов смежных специальностей.

В программе форума:

• Доклады ведущих медицинских физиков Украины;

• Выставка фантомов для дозиметрии и контроля качества, таких как диодная матрица MapCheck2, MapPhan, Electron Density Phantom, Xsight® Lung Tracking Phantom и др.;

• Демонстрация деталей линейных ускорителей (плата, которая контролирует движение многолепесткового колиматора; потенциометры; рефлекторы, электронная пушка; двигатель, который приводит в движение лепестки MLC и др.);

• Участие представителей компании Canberra Packard - официального дистрибьютора оборудования для дозиметрии PTW.

Участие в форуме является бесплатным.

Напомним, как сообщал УНН, последние достижения физики сделали лучевую терапию более эффективной.

Так, по словам врача Татьяны Чеботаревой, современная лучевая терапия, используемая для лечения онкозаболеваний, идет путем уменьшения облучения и максимально возможного исключения из этого процесса здоровых тканей.