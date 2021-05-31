Перші три регіони Італії знімають усі обмеження, введені через COVID-19

Деталі

Інша частина Італії залишається в жовтій зоні з помірними епідемічними ризиками. В країні постійно почали знімати обмеження з 26 квітня, коли були відкриті заклади громадського харчування для обслуговування за столиками на відкритому повітрі. З 1 червня передбачається відкрити ресторани в закритих приміщеннях. Комендантська година, за винятком білих зон, діє з 23:00 (опівночі за київським часом) до 05:00 (6:00 за Києвом). Згідно з раніше ухваленим рішенням, з 7 червня її перенесуть на годину — до півночі і зовсім скасують з 21 червня. Згідно з прогнозами експертів, до середини червня практично вся територія Італії перейде в білу зону.

На даний момент рівень поширення коронавірусу опустився нижче позначки 50 випадків на 100 тис. населення, проте епідемічна ситуація оцінюється на основі кількісті госпіталізованих, яке прогресивно скорочується. У неділю повідомлялося про 44 померлих від наслідків коронавірусної інфекції, що стало найнижчим показником з жовтня, коли в Італії у зв’язку з новою хвилею заражень були введені досить серйозні обмеження.

У жовтих зонах з 1 червня передбачені подальші послаблення карантинних заходів. Зокрема, можна буде відвідування стадіонів і інших спортивних змагань. З 16 травня МОЗ республіки дозволило вільний в’їзд в країну без необхідності проходження карантину з країн ЄС та Шенгенської зони, а також Ізраїлю і Великої Британії на підставі негативного тесту на коронавірус. Крім того, в Італії з невеликим випередженням, ніж в ЄС, вводять COVID-сертифікацію на основі свідоцтва про вакцинацію (визнаними в ЄС препаратами), довідці про перенесене захворювання або негативний результат тесту на коронавірус.

Довідка

Кампанія вакцинації в Італії йде передбаченими темпами, констатує влада. Більше 20% італійського населення повністю імунізовані до нинішнього моменту. Більш 20 млн італійців (третина населення) отримали першу дозу вакцини від коронавірусу. Як оголосила влада, починаючи з четверга зробити щеплення отримає можливість будь-який громадянин, без дотримання діючого досі принципу запису за віковою ознакою з пріоритетом для більш старшого покоління. Як очікується, протягом дня Італійське агентство з ліків (Aifa) слідом за європейським регулятором (EMA) дозволить введення препарату американської компанії Pfizer, розробленого спільно з німецьким концерном BioNTech, підліткам від 12 до 15 років. Міністр охорони здоров’я Роберто Сперанца вказав, що щепити дітей будуть педіатри. Він також не виключив необхідність введення в подальшому щепленим третьої дози вакцини.

Згідно зі статистикою ВООЗ — в Італії 4 213 055 випадків захворювання, жертвами стали 126 002 людини.