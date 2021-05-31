Первые три региона Италии снимают все ограничения, введенные через COVID-19

$41.340.00
45.850.00
ukru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 29153 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 62357 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 79345 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 233898 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 133977 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 402127 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 317444 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 215744 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 245251 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255798 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+14°
3.3м/с
51%
Популярные новости

В Киеве зафиксировано попадание обломков дрона - Кличко

5 апреля, 00:24 • 7748 просмотра

61 пострадавший в результате ракетной атаки на Кривой Рог, среди них 12 детей

5 апреля, 00:41 • 6298 просмотра

Германия профинансировала доступ Украины к спутниковому интернету Eutelsat – альтернативе Starlink

5 апреля, 01:11 • 6836 просмотра

Жаркая ночь в россии: два предприятия вспыхнули из-за атаки дронов

03:39 • 4082 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

04:00 • 12582 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

06:50 • 3738 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

04:00 • 12626 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 141299 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 233898 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 402127 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Биньямин Нетаньяху

Скотт Бессент

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Европа

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 13861 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 22529 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 51593 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 75714 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 60524 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

ТикТок

Калибр (семейство ракет)

Старлинк

Instagram

Первые три региона Италии снимают все ограничения, введенные через COVID-19

Киев • УНН

 • 14984 просмотра

КИЕВ. 31 мая. УНН. Три итальянских области — остров Сардиния, южная Молизе и северо-восточная Фриули — Венеция Джулия — перешли с понедельника в белую зону, где снимаются все введенные в связи с пандемией ограничения, включая комендантский час. Как указывает RAI, при этом сохраняется только повсеместный масочный режим и другие правила поведения, такие как дистанцирование и дезинфекция рук, пишет УНН.

Первые три региона Италии снимают все ограничения, введенные через COVID-19

Детали

Остальная часть Италии остается в желтой зоне с умеренными эпидемическими рисками. В стране постоянно начали снимать ограничения с 26 апреля, когда были открыты заведения общепита для обслуживания за столиками на открытом воздухе. С 1 июня предполагается открыть рестораны в закрытых помещениях. Комендантский час, за исключением белых зон, действует с 23:00 (полночь по киевскому времени) до 05:00 (6:00 по Киеву). Согласно ранее принятому решению, с 7 июня он будет передвинут на час — до полуночи и вовсе отменен с 21 июня. Согласно прогнозам экспертов, к середине июня практически вся территория Италии перейдет в белую зону.

На данный момент уровень распространения коронавируса опустился ниже отметки 50 случаев на 100 тыс. населения, однако эпидемическая ситуация оценивается на основе числа госпитализированных, которое прогрессивно сокращается. В воскресенье сообщалось о 44 умерших от последствий коронавирусной инфекции, что стало самым низким показателем с октября, когда в Италии в связи с новой волной заражений были введены достаточно серьезные ограничения.

В желтых зонах с 1 июня предусмотрены дальнейшие послабления карантинных мер. В частности, станет возможно посещение стадионов и других спортивных состязаний. С 16 мая Минздрав республики разрешил свободный въезд в страну без необходимости прохождения карантина из стран ЕС и Шенгенской зоны, а также Израиля и Великобритании на основании отрицательного теста на коронавирус. Кроме того, в Италии с небольшим опережением, чем в ЕС, вводят COVID-сертификацию на основе свидетельства о вакцинации (признанными в ЕС препаратами), справке о перенесенном заболевании или отрицательном результате теста на коронавирус.

Справка

Кампания вакцинации в Италии идет предусмотренными темпами, констатируют власти. Более 20% итальянского населения полностью иммунизированы к нынешнему моменту. Более 20 млн итальянцев (треть населения) получили первую дозу вакцины от коронавируса. Как объявили власти, начиная с четверга сделать прививку получит возможность любой гражданин, без соблюдения действовавшего до сих пор принципа записи по возрастному признаку с приоритетом для более старшего поколения. Как ожидается, в течение дня Итальянское агентство по лекарствам (Aifa) вслед за европейским регулятором (EMA) разрешит введение препарата американской компании Pfizer, разработанного совместно с германским концерном BioNTech, подросткам от 12 до 15 лет. Министр здравоохранения Роберто Сперанца указал, что прививать детей будут педиатры. Он также не исключил необходимость введения в дальнейшем привитым третьей дозы вакцины.

Согласно статистике ВОЗ — в Италии 4 213 055 случаев заболевания, жертвами стали 126 002 человека.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

COVID-19Новости Мира
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,515.70
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,813.75