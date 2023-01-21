Перші результати можуть стати відомі наступного тижня: Веніславський про розслідування катастрофи у Броварах

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"Ще йде розслідування. Розглядається за версією СБУ кілька головних факторів, тому ще зарано говорити про причини... Я думаю, що найближчим часом ми отримаємо, тому що дуже інтенсивно йде процес. Я думаю найближчими днями ми отримаємо більш-менш зрозумілу картину того, що відбулось", - сказав Веніславський.

На уточнююче запитання нардеп не виключив, що перші результати можуть бути відомі вже на кінець наступного тижня.

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Доповнення

18 січня зранку у Броварах поруч з дитсадком та житловим будинком впав гелікоптер ДСНС. На борту було керівництво МВС - міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін, державний секретар МВС Юрій Лубкович - у складі опергрупи, а також 3 члени екіпажу. Усі 10 людей на борту вертольота загинули. Загалом відомо про 14 загиблих, з них 1 дитина, 25 постраждалих, з них 11 дітей.

СБУ відкрила провадження, виокремила три версії.