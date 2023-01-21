Первые результаты могут стать известны на следующей неделе: Вениславский о расследовании катастрофы в Броварах

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"Еще идет расследование. Рассматривается по версии СБУ несколько главных факторов, поэтому еще рано говорить о причинах... Я думаю, что в ближайшее время мы получим, потому что очень интенсивно идет процесс. Я думаю, в ближайшие дни мы получим более-менее понятную картину того, что произошло", - сказал Вениславский.

На уточняющий вопрос нардеп не исключил, что первые результаты могут быть известны уже к концу следующей недели.

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Дополнение

18 января утром в Броварах рядом с детсадом и жилым домом упал вертолет ГСЧС. На борту было руководство МВД - министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, государственный секретарь МВД Юрий Лубкович - в составе опергруппы, а также 3 члена экипажа. Все 10 человек на борту вертолета погибли. Всего известно о 14 погибших, из них 1 ребенок, 25 пострадавших, из них 11 детей.

СБУ открыла производство, выделила три версии.