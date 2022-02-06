Перша медаль Нової Зеландії на зимовій Олімпіаді-2022 в історії країни
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Новозеландська сноубордистка Зой Садовскі-Сіннот увійшла в історію, як перша людина отримавши медаль на зимовій Олімпіаді-2022 у своїй країні, про це свідчать дані Олімпійського комітету, пише УНН з посиланням на АР.
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Новозеландська сноубордистка Зой Садовскі-Сіннот увійшла в історію, вигравши першу в країні золоту медаль на зимових Олімпійських іграх у слоупстайлі серед жінок з вражаючою фінальною пробіжкою, в якій вона фінішувала першрю з 92,88 балами.
Джулія Маріно зі Сполучених Штатів посіла друге місце в турнірі, вигравши першу медаль збірної США в Пекіні 2022 року з результатом 87,68. За нею йшла австралійка Тесс Коуді, яка здобула бронзу з 84,15.
Маріно і Коуді обняли переможницю після її приземлення.
Нагадаємо
На Олімпійських іграх у Пекіні був розіграний перший комплект нагород. Жінки повели боротьбу в скіатлоні, де Норвежка стала володаркою першого золота.