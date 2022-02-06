Первая медаль Новой Зеландии на зимней Олимпиаде - 2022 в истории страны
Киев • УНН
КИЕВ. 6 Февраля. УНН. Новозеландская сноубордистка Зой Садовски-Синнот вошла в историю, как первый человек получив медаль на зимней Олимпиаде-2022 в своей стране, об этом свидетельствуют данные Олимпийского комитета, пишет УНН со ссылкой на АР.
Детали
Новозеландская сноубордистка Зой Садовски-Синнот вошла в историю, выиграв первую в стране золотую медаль на зимних Олимпийских играх в слоупстайле среди женщин с впечатляющей финальной пробежкой, в которой она финишировала с 92,88 баллами.
Джулия Марино из Соединенных Штатов заняла второе место в турнире, выиграв первую медаль сборной США в Пекине 2022 года с результатом 87,68. За ней шла австралийка Тесс Коуди, которая получила бронзу с 84,15.
Марино и Коуди обняли победительницу после ее приземления.
Напомним
На Олимпийских играх в Пекине был разыгран первый комплект наград. Женщины повели борьбу в скиатлоне, где Норвежка стала обладательницей первого золота.