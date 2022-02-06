Первая медаль Новой Зеландии на зимней Олимпиаде - 2022 в истории страны

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15 марта, 19:03 • 104678 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 138837 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 120691 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 114407 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 103286 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 100657 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 89699 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Киев • УНН

 • 31893 просмотра

КИЕВ. 6 Февраля. УНН. Новозеландская сноубордистка Зой Садовски-Синнот вошла в историю, как первый человек получив медаль на зимней Олимпиаде-2022 в своей стране, об этом свидетельствуют данные Олимпийского комитета, пишет УНН со ссылкой на АР.

Детали

Новозеландская сноубордистка Зой Садовски-Синнот вошла в историю, выиграв первую в стране золотую медаль на зимних Олимпийских играх в слоупстайле среди женщин с впечатляющей финальной пробежкой, в которой она финишировала с 92,88 баллами.

Джулия Марино из Соединенных Штатов заняла второе место в турнире, выиграв первую медаль сборной США в Пекине 2022 года с результатом 87,68. За ней шла австралийка Тесс Коуди, которая получила бронзу с 84,15.

Марино и Коуди обняли победительницу после ее приземления.

Напомним

На Олимпийских играх в Пекине был разыгран первый комплект наград. Женщины повели борьбу в скиатлоне, где Норвежка стала обладательницей первого золота.

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