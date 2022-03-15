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Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором
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Перейменувався в Twitter на Ілону: Маск відповів кадирову

Перейменувався в Twitter на Ілону: Маск відповів кадирову

Київ • УНН

 • 149284 перегляди

КИЇВ. 16 березня. УНН. Американський винахідник, засновник Tesla та SpaceX Ілон Маск відповів главі чечні рамзану кадирову, що готовий бити президента росії володимира путіна навіть однією лівою. Про це повідомляє УНН з посиланням на Twitter Ілона Маска.

Деталі 

Як повідомлялось раніше, Маск викликав путіна на поєдинок за Україну. Після цього у Twitter йому почали відповідати різні лідери думок, у тому числі російські.

Зокрема, кадиров написав, що Ілон (якого він зневажливо назвав Ілоною) має пройти в чечні спеціальні тренінги, аби бути готовим до зустрічі з путіним.

На це Маск відповів: "Якщо він (путін - ред.) боїться битися, я готовий використовувати лише свою ліву руку, і це я ще навіть не шульга".

Також Маск перейменував себе у Twitter на Ілону Маск.

Telegram post by Ramzan Kadyrov, head of Chechen Republic! pic.twitter.com/UyByR9kywq

— Elona Musk (@elonmusk) March 15, 2022

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