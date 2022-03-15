Переименовался в Twitter в Илону: Маск ответил кадырову
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Американский изобретатель, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск ответил главе чечни рамзану кадырову, что готов бить президента россии владимира путина даже одной левой. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter Илона Маска.
Детали
Как сообщалось ранее, Маск вызвал путина на поединок за Украину. После этого в Twitter ему начали отвечать различные лидеры мнений, в том числе российские.
В частности, кадыров написал, что Илон (которого он презрительно назвал Илоной) должен пройти в чечне специальные тренинги, чтобы быть готовым к встрече с путиным.
На это Маск ответил: "Если он (путин - ред.) боится драться, я готов использовать только свою левую руку, и это я еще даже не левша".
Также Маск переименовал себя в Twitter в Илону Маск.
Telegram post by Ramzan Kadyrov, head of Chechen Republic!pic.twitter.com/UyByR9kywq— Elona Musk (@elonmusk)March 15, 2022