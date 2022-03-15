Переименовался в Twitter в Илону: Маск ответил кадырову

Детали

Как сообщалось ранее, Маск вызвал путина на поединок за Украину. После этого в Twitter ему начали отвечать различные лидеры мнений, в том числе российские.

В частности, кадыров написал, что Илон (которого он презрительно назвал Илоной) должен пройти в чечне специальные тренинги, чтобы быть готовым к встрече с путиным.

На это Маск ответил: "Если он (путин - ред.) боится драться, я готов использовать только свою левую руку, и это я еще даже не левша".

Также Маск переименовал себя в Twitter в Илону Маск.

Telegram post by Ramzan Kadyrov, head of Chechen Republic!pic.twitter.com/UyByR9kywq