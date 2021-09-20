Переселенці з Донбасу пікетували Одеську облдержадміністрацію і перекрили вулицю

Пікетувальники також перекрили рух на проспекті Шевченка. Люди залишилися без електрики в будинку на вулиці Успенській, 4, де їм надали соціальне житло. Минулого тижня у приміщенні відключили світло через заборгованість, що накопичилася у 800 тисяч гривень. На даний момент на Успенській проживає понад 140 переселенців, включаючи дітей. Люди кажуть, що змушені готувати їжу на вогнищах.

За словами пікетників, їх поселили в будинок “тимчасово” ще на початку війни. Люди кажуть, що будинок відрізали від електропостачання, але мешканцям не дають можливості укласти договір і закрити всі борги за світло. Формально будинку, куди поселили людей, взагалі не існує, кажуть мешканці.

Віце-губернатор Сергій Підгайний, що вийшов до пікетників, пообіцяв, що на найближчій сесії Одеської облради, буде розглянуто питання про передачу будівлі на Успенській, 4 на баланс обласного управління соцзахисту.