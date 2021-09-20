Переселенцы с Донбасса пикетировали Одесскую облгосадминистрацию и перекрыли улицу
Киев • УНН
КИЕВ. 20 сентября. УНН. Несколько десятков переселенцев с Донбасса пикетировали здание Одесской ОГА 20 сентября.
Пикетчики также перекрыли движение на проспекте Шевченко. Люди остались без электричества в доме на улице Успенской, 4, где им предоставили социальное жилье. На прошлой неделе в здании отключили свет из-за накопившейся задолженности в 800 тысяч гривен. На данный момент на Успенской проживает свыше 140 переселенцев, включая детей. Люди говорят, что вынуждены готовить еду на кострах.
По словам пикетчиков, их поселили в дом “временно” еще в начале войны. Люди говорят, что дом отрезали от электроснабжения, но жильцам не дают возможности заключить договор и закрыть все долги за свет. Формально дома, куда поселили людей, вообще не существует, говорят жильцы.
Вышедший к пикетчикам вице-губернатор Сергей Подгайный пообещал, что на ближайшей сессии Одесского облсовета, будет рассмотрен вопрос о передаче здания на Успенской, 4 на баланс областного управления соцзащиты.