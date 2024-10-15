Перерахували бюджетні кошти, користуючись неправдивою оцінкою землі: на Дніпропетровщині засуджено екскерівника РДА та спільників
Київ • УНН
Колишнього в.о. голови Нікопольської РДА та двох спільників засуджено до 7 років за розтрату бюджетних коштів. У 2019 році вони організували схему з неправдивою оцінкою земель на суму понад 4 млн грн.
Голова Нікопольської РДА та його спільники отримали 7 років через участь у схемі розтрати бюджетних коштів. Пише УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора.
Деталі
Вищий антикорупційний суд визнав винними колишнього виконувача обов’язків голови Нікопольської РДА та двох його спільників у розтраті та привласненні чужого майна шляхом зловживання службовим становищем.
Доведено, що у 2019 році посадовець, діючи у складі організованої групи разом з приватним підприємцем та інженером, розробив злочинну схему розтрати бюджетних коштів. Засуджений уклав з підприємцем ряд договорів щодо надання послуг з грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення на загальну суму понад 4 млн грн. Він підписав акти виконаних робіт, завідомо знаючи, що вони містять неправдиві відомості, а роботи не були виконані. На підставі цього на рахунок підрядників було перераховано кошти.
Наразі екскерівника РДА та двох його спільників засуджено до 7 років ув'язнення.
Але під час судового розгляду підсудні заперечували свою вину. Триває строк на апеляційне оскарження вироку.
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