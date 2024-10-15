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Перерахували бюджетні кошти, користуючись неправдивою оцінкою землі: на Дніпропетровщині засуджено екскерівника РДА та спільників

Київ • УНН

 • 12389 перегляди

Колишнього в.о. голови Нікопольської РДА та двох спільників засуджено до 7 років за розтрату бюджетних коштів. У 2019 році вони організували схему з неправдивою оцінкою земель на суму понад 4 млн грн.

Перерахували бюджетні кошти, користуючись неправдивою оцінкою землі: на Дніпропетровщині засуджено екскерівника РДА та спільників

Голова Нікопольської РДА та його спільники отримали 7 років через участь у схемі розтрати бюджетних коштів. Пише УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора.

Деталі

Вищий антикорупційний суд визнав винними колишнього виконувача обов’язків голови Нікопольської РДА та двох його спільників у розтраті та привласненні чужого майна шляхом зловживання службовим становищем.

Доведено, що у 2019 році посадовець, діючи у складі організованої групи разом з приватним підприємцем та інженером, розробив злочинну схему розтрати бюджетних коштів. Засуджений уклав з підприємцем ряд договорів щодо надання послуг з грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення на загальну суму понад 4 млн грн. Він підписав акти виконаних робіт, завідомо знаючи, що вони містять неправдиві відомості, а роботи не були виконані. На підставі цього на рахунок підрядників було перераховано кошти.

Наразі екскерівника РДА та двох його спільників засуджено до 7 років ув'язнення.

Але під час судового розгляду підсудні заперечували свою вину. Триває строк на апеляційне оскарження вироку.

Нагадаємо

На Київщині інженера-землевпорядника обвинувачують у шахрайстві з землею на мільйон гривень.

Підприємця на Сумщині засуджено до 10 років за розкрадання 1,5 млн грн.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

Кримінал та НП
Генеральний прокурор України
Дніпропетровська область
Вищий антикорупційний суд України
Нікополь, Україна
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