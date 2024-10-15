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Перечислили бюджетные средства, пользуясь ложной оценкой земли: на Днепропетровщине осужден экс-руководитель РГА и сообщники

Перечислили бюджетные средства, пользуясь ложной оценкой земли: на Днепропетровщине осужден экс-руководитель РГА и сообщники

Киев  •  УНН

15 октября 2024, 09:45  •  5149 просмотра

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Бывший и.о. председателя Никопольской РГА и двух сообщников приговорены к 7 годам за растрату бюджетных средств. В 2019 году они организовали схему с ложной оценкой земель на сумму более 4 млн грн.

Председатель Никопольской РГА и его сообщники получили 7 лет за участие в схеме растраты бюджетных средств. Пишет УНН с ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.

Детали

Высший антикоррупционный суд признал виновными бывшего исполняющего обязанности председателя Никопольской РГА и двух его сообщников в растрате и присвоении чужого имущества путем злоупотребления служебным положением.

Доказано, что в 2019 году чиновник, действуя в составе организованной группы вместе с частным предпринимателем и инженером, разработал преступную схему растраты бюджетных средств. Осужденный заключил с предпринимателем ряд договоров о предоставлении услуг по денежной оценке земель сельскохозяйственного назначения на общую сумму более 4 млн грн. Он подписал акты выполненных работ, заведомо зная, что они содержат ложные сведения, а работы не были выполнены. На основании этого на счет подрядчиков были перечислены средства.

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Сейчас экс-руководитель РГА и два его сообщника приговорены к 7 годам заключения.

Но во время судебного разбирательства подсудимые отрицали свою вину. Ожидается обжалование приговора. 

Напомним,

На Киевщине инженера-землеустроителя обвиняют в мошенничестве с землей на миллион гривен.

Предприниматель на Сумщине приговорен к 10 годам за хищение 1,5 млн грн.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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