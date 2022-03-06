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Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором
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Перемовини Зеленського та Байдена: деталі

Перемовини Зеленського та Байдена: деталі

Київ • УНН

 • 333342 перегляди

КИЇВ. 6 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський провів телефонні перемовини із президентом США Джо Байденом. Лідери говорили про те, як збільшити безпеку України і стримати російську агресію. Про це повідомляє УНН з посиланням на Білий дім.

Цитата 

"Президент Байден підкреслив триваючі дії, що вживаються Сполученими Штатами, їх союзниками і партнерами, а також приватним бізнесом, щоб збільшити витрати Росії за її агресію в Україні", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Зазначається, що адміністрація Байдена збільшує безпеку, гуманітарну та економічну допомогу Україні і тісно співпрацює з Конгресом для отримання додаткового фінансування.

Президент США привітав рішення Visa і Mastercard призупинити обслуговування в Росії.

Байден знову висловив стурбованість з приводу нападу Росії на українську атомну електростанцію і високо оцінив майстерність і хоробрість українських операторів, які підтримували реактори в безпечному стані.

Нагадаємо 

Президент України Володимир Зеленський поговорив з бізнесменом, засновником SpaceX Ілоном Маском та подякував за підтримку нашої країни, а також анонсував нову партію станцій супутникового інтернету StarLink.

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