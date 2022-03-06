Перемовини Зеленського та Байдена: деталі
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський провів телефонні перемовини із президентом США Джо Байденом. Лідери говорили про те, як збільшити безпеку України і стримати російську агресію. Про це повідомляє УНН з посиланням на Білий дім.
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"Президент Байден підкреслив триваючі дії, що вживаються Сполученими Штатами, їх союзниками і партнерами, а також приватним бізнесом, щоб збільшити витрати Росії за її агресію в Україні", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Зазначається, що адміністрація Байдена збільшує безпеку, гуманітарну та економічну допомогу Україні і тісно співпрацює з Конгресом для отримання додаткового фінансування.
Президент США привітав рішення Visa і Mastercard призупинити обслуговування в Росії.
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Нагадаємо
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