Перемога І.Додона на президентських виборах може відкинути Молдову назад на 15 років – І.Фріз

“Це означатиме зупинку євроінтеграційних процесів, ізоляцію, припинення функціонування безвізового режиму, закриття європейського ринку для молдовських виробників, удар по економіці і добробуту громадян”, — написала І.Фріз.

Також вона зазначила, що Україна розглядає Молдову як дружнього партнера, що має спільні європейські цінності. Однак риторика та заявлений план дій І.Додона можуть створити певні бар’єри між країнами.

“Україна розглядає і розглядала Молдову як дружнього партнера, що має спільні європейські цінності. Але риторика та заявлений план дій Ігоря Додона, на жаль, можуть змінити такі відносини і створити певні бар’єри між нами”, — додала І.Фріз.

Нагадаємо, кандидат у президенти Молодови І.Додон заявив, що де-факто Крим належить Росії, хоч юридично це не визнано.