Победа И.Додона на президентских выборах может отбросить Молдову назад на 15 лет - И.Фриз

"Это будет означать остановку евроинтеграционных процессов, изоляцию, прекращение функционирования безвизового режима, закрытие европейского рынка для молдавских производителей, удар по экономике и благосостоянию граждан", - написала И.Фриз.

Также она отметила, что Украина рассматривает Молдову как дружественного партнера, имеющего общие европейские ценности. Однако риторика и заявленный план действий И.Додона могут создать определенные барьеры между странами.

"Украина рассматривает и рассматривала Молдову как дружественного партнера, имеющего общие европейские ценности. Но риторика и заявленный план действий Игоря Додона, к сожалению, могут изменить такие отношения и создать определенные барьеры между нами ", - добавила И.Фриз.

Напомним, кандидат в президенты Молодовы И.Додон заявил, что де-факто Крым принадлежит России, хотя юридически это не признано.