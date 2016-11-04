Победа И.Додона на президентских выборах может отбросить Молдову назад на 15 лет - И.Фриз
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Победа кандидата в президенты Молдовы Игоря Додона на президентских выборах может отбросить страну на 15 лет назад. Об этом на своей странице в Facebook сообщила председатель Постоянной делегации Верховной Рады Украины в Парламентской ассамблее НАТО Ирина Фриз, передает УНН.
"Это будет означать остановку евроинтеграционных процессов, изоляцию, прекращение функционирования безвизового режима, закрытие европейского рынка для молдавских производителей, удар по экономике и благосостоянию граждан", - написала И.Фриз.
Также она отметила, что Украина рассматривает Молдову как дружественного партнера, имеющего общие европейские ценности. Однако риторика и заявленный план действий И.Додона могут создать определенные барьеры между странами.
"Украина рассматривает и рассматривала Молдову как дружественного партнера, имеющего общие европейские ценности. Но риторика и заявленный план действий Игоря Додона, к сожалению, могут изменить такие отношения и создать определенные барьеры между нами ", - добавила И.Фриз.
Напомним, кандидат в президенты Молодовы И.Додон заявил, что де-факто Крым принадлежит России, хотя юридически это не признано.