Перехрестя, на якому сталася ДТП за участю авто Кулеби, зроблять безпечнішим
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Біля селища Чабани на Київщині перехрестя з підвищеним рівнем аварійності обладнають дорожніми знаками для підвищення безпечності на дорозі. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Київської обласної державної адміністрації.
“Перехрестя з підвищеним рівнем аварійності біля смт. Чабани зроблять безпечнішим”, — йдеться в повідомленні.
Так, на виїзній нараді за дорученням очільника області Олексія Чернишова обговорили шляхи врегулювання питання зменшення кількості ДТП на перетині траси М-05 Київ-Одеса та вул. Київської в Києво-Святошинському районі.
“Під час зустрічі розглянули можливі шляхи розв’язання проблеми на цій ділянці автомобільної дороги з метою підвищення культури водіння та безпеки громадян. За підсумками наради було рекомендовано перехрестя траси Київ-Одеса та вул. Київська обладнати дублювальними дорожніми знаками та визначити цю ділянку пріоритетною для чергування нарядом патрульної поліції”, — йдеться в повідомленні.
За інформацією Київської ОДА, до кінця наступного тижня Служба автомобільних доріг має відпрацювати відповідні доручення. Окрім того, у пресслужбі зазначили, що станом на 24 листопада 2019 року на перехресті автошляху М-05 Київ-Одеса та вул. Київської поблизу смт. Чабани від початку року сталося 28 ДТП, внаслідок яких 1 людина загинула та 8 постраждало.
Нагадаємо, 24 листопада о 13:30 у селищі Чабани Києво-Святошинського району Київської області сталася ДТП, був госпіталізований уповноважений Президента України з прав дитини Микола Кулеба.
За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.
Наразі дитячий омбудсмен перебуває в лікарні разом зі своїми синами.
Старший син Кулеби залишається у тяжкому стані.