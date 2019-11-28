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Перекресток, на котором произошло ДТП с участием авто Кулебы, сделают безопасным

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КИЕВ. 28 ноября. УНН. Возле поселка Чабаны Киевской области перекрестка с повышенным уровнем аварийности оборудуют дорожными знаками для повышения безопасности на дороге. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевской областной государственной администрации.

“Перекресток с повышенным уровнем аварийности возле пгт. Чабаны сделают безопасным”, — говорится в сообщении.

Так, на выездном совещании по поручению главы области Алексея Чернышева обсудили пути урегулирования вопроса уменьшения количества ДТП на пересечении трассы М-05 Киев-Одесса и ул. Киевской в Киево-Святошинском районе.

“Во время встречи рассмотрели возможные пути решения проблемы на этом участке автомобильной дороги с целью повышения культуры вождения и безопасности граждан. По итогам совещания было рекомендовано перекрестка трассы Киев-Одесса и ул. Киевская оборудовать дублирующие дорожными знаками и определить этот участок приоритетной для дежурства нарядом патрульной полиции”, — говорится в сообщении.

По информации Киевской ОГА, до конца следующей недели Служба автомобильных дорог должна отработать соответствующие поручения. Кроме того, в пресс служба отметили, что по состоянию на 24 ноября 2019 года на перекрестке автодороги М-05 Киев-Одесса и ул. Киевской вблизи пгт. Чабаны с начала года произошло 28 ДТП, в результате которых 1 человек погиб и 8 пострадали.

Напомним, 24 ноября в 13:30 в поселке Чабаны Киево-Святошинского района Киевской области произошло ДТП, был госпитализирован уполномоченный Президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас детский омбудсмен находится в больнице вместе со своими сыновьями.

Старший сын Кулебы остается в тяжелом состоянии.

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