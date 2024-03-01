Перехід на F-16: українські льотчики вже відпрацьовують завдання ударів по цілях
Київ • УНН
Українські пілоти відпрацьовують тактичні ударні прийоми в рамках навчання для переходу до експлуатації літаків F-16.
Україна максимально швидко виконує перехід на літаки F-16, наразі льотний склад відпрацьовує тактичні прийоми та завдання з нанесення ударів. Про це в ефірі телемарофону розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає УНН.
Деталі
Він зазначив, що Україна проходить перехід на F-16 максимально швидко – наразі пройшло півроку, як льотний склад та наземний персонал проходить навчання. При цьому мінімальна програма підготовки на F-16 – це два роки.
Процес навчання триває. Льотчики відпрацьовують вже тактичні прийоми. Відпрацьовують фактично завдання ударів по повітряних, неземних цілях. Це дуже потрібно, бо не лише літати потрібно на літаках і контролювати повітряний простір. На них треба воювати
Він також розповів, що наземний персонал, авіаційні інженери дізнаються, як обслуговувати цей літак та його озброєння та програмне забезпечення.
Тим часом проходить адаптування інфраструктури на певних майданчиках для того, щоб ці літаки могли застосовуватися на летовищах.
Ігнат впевнений, що до кінця року Україна отримає перші літаки F-1601.02.24, 09:59 • 27100 переглядiв