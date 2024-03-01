Переход на F-16: украинские летчики уже отрабатывают нанесение ударов по целям
Киев • УНН
Украинские пилоты отрабатывают тактические ударные приемы в рамках обучения для перехода к эксплуатации самолетов F-16.
Украина максимально быстро выполняет переход на самолеты F-16, сейчас летный состав отрабатывает тактические приемы и задачи по нанесению ударов. Об этом в эфире телемарофона рассказал представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает УНН.
Детали
Он отметил, что Украина проходит переход на F-16 максимально быстро - сейчас прошло полгода, как летный состав и наземный персонал проходит обучение. При этом минимальная программа подготовки на F-16 - это два года.
Процесс обучения продолжается. Летчики отрабатывают уже тактические приемы. Отрабатывают фактически нанесение ударов по воздушным, неземным целям. Это очень нужно, потому что не только летать нужно на самолетах и контролировать воздушное пространство. На них надо воевать
Он также рассказал, что наземный персонал, авиационные инженеры узнают, как обслуживать этот самолет и его вооружение и программное обеспечение.
Тем временем проходит адаптация инфраструктуры на определенных площадках для того, чтобы эти самолеты могли применяться на аэродромах.
Игнат уверен, что до конца года Украина получит первые самолеты F-161 февраля 2024, 07:59 • 25558 просмотров
Переход на F-16: украинские летчики уже отрабатывают нанесение ударов по целям
Украинские пилоты отрабатывают тактические ударные приемы в рамках обучения для перехода к эксплуатации самолетов F-16.
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