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Переход на F-16: украинские летчики уже отрабатывают нанесение ударов по целям

Переход на F-16: украинские летчики уже отрабатывают нанесение ударов по целям

Киев  •  УНН

1 марта 2024, 11:24  •  9897 просмотра

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Украинские пилоты отрабатывают тактические ударные приемы в рамках обучения для перехода к эксплуатации самолетов F-16.

Украина максимально быстро выполняет переход на самолеты F-16, сейчас летный состав отрабатывает тактические приемы и задачи по нанесению ударов. Об этом в эфире телемарофона рассказал представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает УНН.

Детали

Он отметил, что Украина проходит переход на F-16 максимально быстро - сейчас прошло полгода, как летный состав и наземный персонал проходит обучение. При этом минимальная программа подготовки на F-16 - это два года.

Процесс обучения продолжается. Летчики отрабатывают уже тактические приемы. Отрабатывают фактически нанесение ударов по воздушным, неземным целям. Это очень нужно, потому что не только летать нужно на самолетах и контролировать воздушное пространство. На них надо воевать

- рассказал Игнат.

Он также рассказал, что наземный персонал, авиационные инженеры узнают, как обслуживать этот самолет и его вооружение и программное обеспечение.

Тем временем проходит адаптация инфраструктуры на определенных площадках для того, чтобы эти самолеты могли применяться на аэродромах.

Игнат уверен, что до конца года Украина получит первые самолеты F-161 февраля 2024, 07:59 • 25558 просмотров

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

Война
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Перехід на F-16: українські льотчики вже відпрацьовують завдання ударів по цілях
Transition to F-16: Ukrainian pilots are already practicing target practice
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Украинские пилоты отрабатывают тактические ударные приемы в рамках обучения для перехода к эксплуатации самолетов F-16.

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