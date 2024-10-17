Перейшов на бік росії: правоохоронця з Маріуполя засудили до 14 років ув’язнення
Київ • УНН
61-річного жителя Маріуполя засуджено до 14 років ув'язнення за роботу в "правоохоронних органах днр". Чоловік добровільно погодився працювати на окупантів після захоплення міста.
До 14 років ув’язнення засуджено колаборанта, який працював "правоохоронцем" у так званому "управлінні державної служби охорони МВС днр" на тимчасово окупованій території Маріуполя. Про це повідомили в пресслужбі Київської міської прокуратури, пише УНН.
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Київської міської прокуратури 61-річного жителя міста Маріуполь визнано винним у колабораційній діяльності шляхом добровільного зайняття посади в незаконному правоохоронному органі, створеному на тимчасово окупованій території,
Чоловіка засуджено до 14 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому майна (ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України). Також його позбавлено права упродовж 14 років обіймати посади в органах державної влади, місцевого самоврядування та правоохоронних органах України.
В прокуратурі зазначили, що обвинувачений до 2022 року обіймав посаду охоронця роти охорони об’єктів та публічної безпеки Маріупольського МВ УПО в Донецькій області НП України.
Після повномасштабного військового вторгнення рф на територію України та захоплення Маріуполя він залишився на тимчасово окупованій території та добровільно погодився на пропозицію окупантів працювати у незаконному правоохоронному органі росіян.
Обвинувачений зайняв посаду охоронця в "управлінні державної служби охорони МВС днр".
Працюючи у незаконно створеному правоохоронному органі, чоловік активно підтримував збройну агресію рф проти України.
Слухання справи у суді відбувалось у порядку спеціального судового провадження.
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