Перешел на сторону россии: правоохранителя из Мариуполя приговорили к 14 годам заключения

К 14 годам заключения приговорен коллаборационист, который работал "правоохранителем" в так называемом "управлении государственной службы охраны МВД днр" на временно оккупированной территории Мариуполя. Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры, пишет УНН.

При поддержании публичного обвинения прокурорами Киевской городской прокуратуры 61-летний житель города Мариуполь признан виновным в коллаборационной деятельности путем добровольного занятия должности в незаконном правоохранительном органе, созданном на временно оккупированной территории, - говорится в сообщении.

Мужчина приговорен к 14 годам лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ему имущества (ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины). Также он лишен права в течение 14 лет занимать должности в органах государственной власти, местного самоуправления и правоохранительных органах Украины.

В прокуратуре отметили, что обвиняемый до 2022 года занимал должность охранника роты охраны объектов и публичной безопасности Мариупольского ГО УПО в Донецкой области НП Украины.

После полномасштабного военного вторжения рф на территорию Украины и захвата Мариуполя он остался на временно оккупированной территории и добровольно согласился на предложение оккупантов работать в незаконном правоохранительном органе россиян.

Обвиняемый занял должность охранника в "управлении государственной службы охраны МВД днр".

Работая в незаконно созданном правоохранительном органе, мужчина активно поддерживал вооруженную агрессию рф против Украины.

Слушание дела в суде происходило в порядке специального судебного производства.

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