Ексклюзив
11:04
Блокування руху польськими фермерами на кордоні з Україною: перекриття руху транспорту наразі не фіксується
08:25
Питання Донбасу "ключове", його будуть обговорювати в Абу-Дабі - Зеленський
Ексклюзив
08:04
Європі можна, Україні - ні? Чому МВФ вимагає прибрати субсидії та по кому це вдарить найперше
07:54
Делегації України, США та росії вирушають до Абу-Дабі для тристоронніх переговорів щодо війни: що відомо
06:55
ЄС, США та Україна близькі до угоди щодо процвітання для післявоєнної України: фон дер Ляєн назвала п'ять стовпів
06:33
Трамп про можливий саміт США-Україна-рф: зустрічі відбуваються, і "побачимо, що станеться"
23 січня, 01:52
Про що домовилися у москві американська делегація та путін
22 січня, 19:51
Україна пережила найважчий день для енергосистеми з листопада 2022 року, ситуація надважка - Шмигаль
22 січня, 18:05
Хотів прорвати кордон і мало не збив прикордонника: водій автобуса "Кошице-Свалява" залишив пасажирів і побіг у Словаччину
22 січня, 16:54
Безпілотники СБУ уразили нафтовий термінал "Таманьнафтогаз" у рф: орієнтовні збитки сягають 50 млн доларівVideo
Європі можна, Україні - ні? Чому МВФ вимагає прибрати субсидії та по кому це вдарить найперше
Ексклюзив
08:04
Від "легендарної" сварки в Овальному кабінеті до порозуміння та розмов про далекобійні ракети: як Зеленський пережив рік переговорів із Трампом22 січня, 16:50 • 46057 перегляди
Як Україні допомагають пережити зиму 2026: світло, тепло і міжнародна солідарність22 січня, 14:43 • 49633 перегляди
Кінець ООН? Що таке "Рада миру" Трампа і для чого вона створена
Ексклюзив
22 січня, 11:29
Безпека українських пацієнтів: чому рішення, щодо медичних ліцензій скандальної Odrex не оприлюднено і яку роль у цьому відіграє Ляшко22 січня, 10:28 • 51635 перегляди
Переговори між Україною, США та рф в Абу-Дабі: Sky News повідомило про початок

Київ • УНН

 • 348 перегляди

В Абу-Дабі, за повідомленнями, розпочалися тристоронні мирні переговори між росією, США та Україною. Це перші прямі переговори з 2022 року, де обговорюватимуться територіальні питання.

Переговори між Україною, США та рф в Абу-Дабі: Sky News повідомило про початок

Тристоронні мирні переговори між росією, США та Україною в Абу-Дабі "вже розпочалися", повідомляє Sky News, пише УНН.

Деталі

"Мирні переговори між Україною, росією та США в Абу-Дабі вже розпочалися", повідомляє кореспондентка Sky News Саллі Локвуд.

Переговори мають стати "першими прямими тристоронніми мирними переговорами" з 2022 року, коли росія здійснила повномасштабне вторгнення, пише видання.

Зеленський підтвердив, що територіальні питання будуть обговорюватися в Абу-Дабі.

Питання Донбасу "ключове", його будуть обговорювати в Абу-Дабі - Зеленський23.01.26, 10:25 • 11998 переглядiв

Юлія Шрамко

Політика
Війна в Україні
Державний кордон України
Абу-Дабі
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна