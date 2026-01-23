Переговори між Україною, США та рф в Абу-Дабі: Sky News повідомило про початок
Київ • УНН
В Абу-Дабі, за повідомленнями, розпочалися тристоронні мирні переговори між росією, США та Україною. Це перші прямі переговори з 2022 року, де обговорюватимуться територіальні питання.
Тристоронні мирні переговори між росією, США та Україною в Абу-Дабі "вже розпочалися", повідомляє Sky News, пише УНН.
Деталі
"Мирні переговори між Україною, росією та США в Абу-Дабі вже розпочалися", повідомляє кореспондентка Sky News Саллі Локвуд.
Переговори мають стати "першими прямими тристоронніми мирними переговорами" з 2022 року, коли росія здійснила повномасштабне вторгнення, пише видання.
Зеленський підтвердив, що територіальні питання будуть обговорюватися в Абу-Дабі.
