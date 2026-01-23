Переговори між Україною, США та рф в Абу-Дабі: Sky News повідомило про початок

Тристоронні мирні переговори між росією, США та Україною в Абу-Дабі "вже розпочалися", повідомляє Sky News, пише УНН.

Деталі

"Мирні переговори між Україною, росією та США в Абу-Дабі вже розпочалися", повідомляє кореспондентка Sky News Саллі Локвуд.

Переговори мають стати "першими прямими тристоронніми мирними переговорами" з 2022 року, коли росія здійснила повномасштабне вторгнення, пише видання.

Зеленський підтвердив, що територіальні питання будуть обговорюватися в Абу-Дабі.

