Переговоры между Украиной, США и рф в Абу-Даби: Sky News сообщило о начале
Киев • УНН
В Абу-Даби, по сообщениям, начались трехсторонние мирные переговоры между Россией, США и Украиной. Это первые прямые переговоры с 2022 года, где будут обсуждаться территориальные вопросы.
Трехсторонние мирные переговоры между россией, США и Украиной в Абу-Даби "уже начались", сообщает Sky News, пишет УНН.
Детали
"Мирные переговоры между Украиной, россией и США в Абу-Даби уже начались", сообщает корреспондент Sky News Салли Локвуд.
Переговоры должны стать "первыми прямыми трехсторонними мирными переговорами" с 2022 года, когда россия осуществила полномасштабное вторжение, пишет издание.
Зеленский подтвердил, что территориальные вопросы будут обсуждаться в Абу-Даби.
Вопрос Донбасса "ключевой", его будут обсуждать в Абу-Даби - Зеленский23.01.26, 10:25 • 14068 просмотров