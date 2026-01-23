Переговоры между Украиной, США и рф в Абу-Даби: Sky News сообщило о начале

Трехсторонние мирные переговоры между россией, США и Украиной в Абу-Даби "уже начались", сообщает Sky News, пишет УНН.

Детали

"Мирные переговоры между Украиной, россией и США в Абу-Даби уже начались", сообщает корреспондент Sky News Салли Локвуд.

Переговоры должны стать "первыми прямыми трехсторонними мирными переговорами" с 2022 года, когда россия осуществила полномасштабное вторжение, пишет издание.

Зеленский подтвердил, что территориальные вопросы будут обсуждаться в Абу-Даби.

Вопрос Донбасса "ключевой", его будут обсуждать в Абу-Даби - Зеленский