Переговори щодо зернової угоди заплановано на 3 травня - Reuters
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Переговори щодо угоди, яка дозволить безпечно експортувати українське зерно через Чорне море, заплановані на середу, 3 травня, і в переговорах візьмуть участь усі сторони, з посиланням на високопоставлене українське джерело повідомляє Reuters, пише УНН.
Цитата
«Переговори заплановано на завтра. Усі сторони… сподіваюся, будуть результати», — сказало джерело, яке відмовилося назвати своє ім'я.
Доповнення
Угода, укладена за посередництвом ООН та Туреччини у липні минулого року, дозволяє безпечно експортувати Чорним морем зерно, що застрягло у портах внаслідок російського вторгнення.
росія раніше заявляла про "глухий кут" щодо продовження угоди після 18 травня, оскільки не було виконано список її вимог щодо полегшення експорту її власного зерна та добрив.