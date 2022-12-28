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Переговори між росією та Україною найближчим часом є малоймовірними - CNN

Переговори між росією та Україною найближчим часом є малоймовірними - CNN

Київ • УНН

 • 848854 перегляди

КИЇВ. 28 грудня. УНН. Російський диктатор володимир путін заявив, що "відкритий до мирних переговорів", втім Київ і Захід категорично відкинули це звернення "як обман". Україна готова до дипломатичного закінчення війни, але вважає неприйнятним поступитися власними територіями. Перспектива переговорів між росією та Україною у найближчому майбутньому є малоймовірною, пише CNN, повідомляє УНН.

Деталі

Видання зазначає, що коментарі путіна про завершення війни насправді нічим не відрізнялися від його риторики протягом повномасштабного вторгнення. Демонструючи "готовність до переговорів", президент рф відмовився згадати саму Україну як відповідну сторону конфлікту і продовжував обґрунтовувати свою пропозицію хибним приводом, що москва начебто "захищає себе за допомогою "спеціальної воєнної операції", йдеться у статті.

Українські та американські чиновники, реагуючи на заяву, погодилися з тим, що путін "не продемонстрував жодних ознак" того, що готовий сісти за стіл переговорів. Зокрема, економічний радник президента України Володимира Зеленського Олександр Роднянський зазначив, що такі заяви є "спробою виграти час", щоб перегрупувати та відновити свої війська.

Враховуючи успіх українських військових за останні місяці, безперервну підтримку країн-членів НАТО та однозначне бажання Києва відновити та зберегти контроль над своїми міжнародно визнаними кордонами, немає жодних ознак того, що переговори можуть завершити війну у поточній фазі, пише CNN.

Повідомляється, що вирішальний поворот на полі бою в новий рік може змусити змінити підрахунки, але обидві сторони занурені у війну, що, на думку багатьох спостерігачів, може стати тривалою і затяжною. А візит Зеленського до США, який став першою закордонною поїздкою за десять місяців після вторгнення, свідчить про намір зосередити союзників та об’єднати їхню підтримку у боротьбі проти росії.

Нагадаємо

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю Associated Press заявив, що Київ найближчими місяцями, до кінця лютого, має намір провести "мирний саміт" в ООН, яким хоче покласти край війні, яку розв'язала росія.

Він наголосив, що країна-агресор має постати перед трибуналом у справах про воєнні злочини, перш ніж його країна почне прямі переговори з москвою.

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