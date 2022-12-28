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Переговоры между россией и Украиной в ближайшее время маловероятны - CNN

Переговоры между россией и Украиной в ближайшее время маловероятны - CNN

Киев • УНН

 • 848848 просмотра

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Российский диктатор владимир путин заявил, что "открыт до мирных переговоров", впрочем Киев и Запад категорически отвергли это обращение "как обман". Украина готова к дипломатическому окончанию войны, но считает неприемлемым уступить собственные территории. Перспектива переговоров между россией и Украиной в ближайшем будущем маловероятно, пишет CNN, информирует УНН.

Детали

Издание отмечает, что комментарии путина о завершении войны на самом деле ничем не отличались от его риторики в течение полномасштабного вторжения. Демонстрируя "готовность к переговорам", президент рф отказался вспомнить саму Украину как соответствующую сторону конфликта и продолжал обосновывать свое предложение ложным поводом, что москва якобы "защищает себя с помощью "специальной военной операции", говорится в статье.

Украинские и американские чиновники, реагируя на заявление, согласились с тем, что путин "не продемонстрировал никаких признаков" того, что готов сесть за стол переговоров. В частности, экономический советник президента Украины Владимира Зеленского Александр Роднянский отметил, что такие заявления являются "попыткой выиграть время", чтобы перегруппировать и восстановить свои войска.

Учитывая успех украинских военных за последние месяцы, непрерывную поддержку стран-членов НАТО и однозначное желание Киева восстановить и сохранить контроль над своими международно признанными границами, нет никаких признаков того, что переговоры могут завершить войну в текущей фазе, пишет CNN.

Сообщается, что решающий поворот на поле боя в Новый год может заставить изменить подсчеты, но обе стороны погружены в войну, которая, по мнению многих наблюдателей, может стать длительной и затяжной. А визит Зеленского в США, ставший первой заграничной поездкой через десять месяцев после вторжения, свидетельствует о намерении сосредоточить союзников и объединить их поддержку в борьбе против россии.

Напомним

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Associated Press заявил, что Киев в ближайшие месяцы, до конца февраля, намерен провести "мирный саммит" в ООН, которым хочет положить конец войне , которую решила россия

Он подчеркнул, что страна-агрессор должна предстать перед трибуналом по делам о военных преступлениях, прежде чем его страна начнет прямые переговоры с москвой.

Украинские Национальные Новости

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