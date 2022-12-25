путін заявив, що росія готова до переговорів
Київ • УНН
КИЇВ. 25 грудня. УНН. росія готова вести переговори з усіма сторонами війні в Україні, але Київ нібито відмовляється вести переговори, заявив путін в інтерв'ю, яке вийшло в ефір у неділю, інформує УНН з посиланням на росЗМІ.
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"Ми готові вести переговори з усіма учасниками про прийнятні рішення, але це їхня справа - не ми відмовляємося від переговорів, а вони", - заявив путін в інтерв'ю державному телеканалу.
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путін сказав, що росія діє в Україні в "правильному напрямку", тому що Захід на чолі зі Сполученими Штатами "намагається розколоти росію".
"Я вважаю, що ми діємо у правильному напрямку, ми захищаємо наші національні інтереси, інтереси наших громадян, нашого народу. І ми не маємо іншого вибору, окрім як захищати наших громадян", - сказав путін.
На запитання, чи наближається геополітичний конфлікт із Заходом до небезпечного рівня, путін відповів: "Я не думаю, що це так вже небезпечно".
"Насправді принциповим тут є політика наших геополітичних противників, яка спрямована на розтягування росії, історичної росії", - додав він.
Диктатор назвав росію "унікальною країною" і що переважна більшість її мешканців одностайно бажають її захистити.
"Щодо основної частини - 99,9% наших громадян, наших людей, які готові віддати все заради інтересів Батьківщини, - тут для мене немає нічого незвичайного. Це просто вкотре переконує мене в тому, що росія є унікальною країною і що у нас винятковий народ. Це підтверджувалося всією історією існування росії".