путин заявил, что россия готова к переговорам

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"Мы готовы вести переговоры со всеми участниками о приемлемых решениях, но это их дело – не мы отказываемся от переговоров, а они", – заявил путин в интервью государственному телеканалу.

Детали

путин сказал, что россия действует в Украине в "правильном направлении", потому что Запад во главе с Соединенными Штатами "пытается расколоть россию".

"Я считаю, что мы действуем в правильном направлении, мы защищаем наши национальные интересы, интересы наших граждан, нашего народа. И у нас нет другого выбора, кроме как защищать наших граждан", - сказал путин.

На вопрос, приближается ли геополитический конфликт с Западом к опасному уровню, путин ответил: "Я не думаю, что это так уж опасно".

"На самом деле принципиальная здесь политика наших геополитических противников, которая направлена на растяжение россии, исторической россии", - добавил он.

Диктатор назвал россию "уникальной страной" и что подавляющее большинство ее жителей единодушно желают ее защитить.

"В основной части - 99,9% наших граждан, наших людей, которые готовы отдать все ради интересов Родины, - здесь для меня нет ничего необычного. Это просто еще раз убеждает меня в том, что россия является уникальной страной и что у нас исключительный народ. Это подтверждалось всей историей существования россии".