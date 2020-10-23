Передвиборча кампанія показує, що багато політиків неадекватні в оцінці своїх шансів - політолог

ukru
18:42 • 732 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

18:06 • 14273 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

14:10 • 57198 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 104018 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 111551 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 113660 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 145562 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 124408 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 124210 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 123628 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
4 м/с
71 %
757 мм
Похмуро, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Зеленський відповів на питання, хто представить Україну і США на зустрічі в Саудівській Аравії

Зеленський відповів на питання, хто представить Україну і США на зустрічі в Саудівській Аравії

19 березня, 10:59 • 74534 перегляди
За яких умов Україна припинить удари по енергетиці рф: Президент роз'яснив

За яких умов Україна припинить удари по енергетиці рф: Президент роз'яснив

19 березня, 11:04 • 86147 перегляди
Британський спецназ готовий вирушити в Україну у складі миротворчої місії

Британський спецназ готовий вирушити в Україну у складі миротворчої місії

19 березня, 11:28 • 102743 перегляди
Пропагандист корчевніков отримав підозру за заклик до знищення українців – СБУ

Пропагандист корчевніков отримав підозру за заклик до знищення українців – СБУ

19 березня, 11:39 • 101505 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

13:13 • 73824 перегляди
Публікації
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

13:52 • 56808 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

13:13 • 73824 перегляди
Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

19 березня, 12:52 • 63666 перегляди
Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 06:32 • 145562 перегляди
Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

19 березня, 05:20 • 113215 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 42717 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 52137 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 106091 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 124550 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 124050 перегляди
Актуальне
Передвиборча кампанія показує, що багато політиків неадекватні в оцінці своїх шансів - політолог

Передвиборча кампанія показує, що багато політиків неадекватні в оцінці своїх шансів - політолог

Київ • УНН

 • 10089 перегляди

КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Передвиборча кампанія, яка майже добігає завершення, показала, що більшість кандидатів на посаду міських голів неадекватно оцінюють свої шанси на перемогу, а також керуються, в першу чергу, бажанням збільшити свій політичний вплив і впізнаваність. Про це УНН розповів у коментарі політолог Володимир Фесенко.

“Є кандидати, які хочуть змін, але в першу чергу — це боротьба за гроші і за політичний вплив. А не за зміни. Якщо є кандидат в мери від партії — він тягне за собою і партійний список. Треба розуміти, що деякі кандидати в мери — нинішні народні депутати, наприклад, вони ідуть, розуміючи, що вони не виграють вибори. Але вони хочуть підтягнути партійний список”, — розповів експерт.

Також Фесенко пояснив, що статус міського голови завдяки реформі децентралізації став дуже вагомим. Саме тому на цих виборах достатньо народних депутатів, які балотуються на посаду мерів різних міст. Проте на місцевих виборах-2020, на думку політолога, переважна більшість виборців і регіонів будуть голосувати все-таки за чинних мерів, за виключенням окремих великих міст.

“Мотиви у кожного народного депутата боротись за посаду мера різні. Є депутати-мажоритарники, які хочуть виграти вибори мера у своєму регіоні і для них це привабливо. Це більш вагомий приз, ніж статус нардепа. Друге — партійний обов’язок, наприклад як у Синютки: партія сказала йти кандидатом в мери Львова — і він пішов”, — впевнений політолог.

Фесенко не виключає, що мотивом для зміни депутатського мандату на посаду міського голови можна також вважати бажання нагадати про себе і підняти якимось чином свій політичний статус.

“Наприклад, нардеп Антон Поляков (кандидат на посаду міського голови Чернігова — ред.), який виграв у минулому році вибори за рахунок Зеленського, а зараз він кволо працює в окрузі, тож шансів у нього немає. Але бажання нагадати про себе, неадекватна оцінка власних шансів, обізнаності виборця про себе... Це, напевне, якось працює. Взагалі те, що більшість політиків неадекватно оцінюють свої шанси — це норма для українського політикуму”, — зазначив Фесенко.

Раніше УНН писав, що в передвиборній “гонці” в Оболонському районі у хід пішли “чорні технології”.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.17
Bitcoin
$83,532.80
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$42.20
Золото
$3,038.75
Ethereum
$1,943.92