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У передвиборній "гонці" в Оболонському районі у хід пішли "чорні технології"

У передвиборній "гонці" в Оболонському районі у хід пішли "чорні технології"

Київ • УНН

 • 9877 перегляди

КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Виборча кампанія перед виборами до Київради, що проходила без пригод, різко загострилася в Оболонському районі, передає УНН.

Дані останніх соцопитувань виявилися несподіваними для кандидатів, які були впевнені у своїй перевазі. Часу, щоб змінити електоральні настрої виборців, залишилося мало. Тому в хід пішли "чорні" політичні технології.

Так, кандидат в депутати Київради від партії "Слуга народу", юрист Євген Вандін заявив про масштабну кампанію по дискредитації, що розгорнулася проти нього. Наклеп вкидається через оплачені публікації в інтернет-медіа і ботів в соціальних мережах. У штабі кандидата не сумніваються, що до появи фейків причетні конкуренти Євгена Вандіна по передвиборній гонці в Оболонському районі.

В останні дні стало відомо, що організатори кампанії проти Вандіна намагаються наростити тиск і переслідування. Знищуються рекламні конструкції кандидата від "Слуги народу", викрадаються агітаційні матеріали, у виборчий штаб надходять анонімні погрози.

За словами Вандіна, він пов'язує те, що відбувається зі своєю позицією по відношенню до лобі забудовників, хаотичної забудови Оболоні і зелених зон району. У його передвиборну програму входить захист зелених зон, зупинка хаотичної забудови Оболоні, примус міської влади і забудовників до розвитку соціальної та освітньої інфраструктури.

Він також запевнив, що продовжить вести чесну і цивілізовану кампанію, а вкидання фейків в інформаційний простір в останні дні перед виборами тільки відволікає конкурентів і їхніх покровителів від справжнього живого спілкування з жителями Оболоні.

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