В предвыборной “гонке” в Оболонском районе в ход пошли “черные технологии”
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. Избирательная кампания перед выборами в Киевсовет, проходившая без происшествий, резко обострилась в Оболонском районе, передает УНН.
Данные последних соцопросов оказались неожиданными для кандидатов, которые были уверены в своем преимуществе. Времени, чтобы изменить электоральные настроения избирателей, осталось мало. Поэтому в ход пошли “черные” политические технологии.
Так, кандидат в депутаты Киевсовета от партии “Слуга народа”, юрист Евгений Вандин заявил о развернувшейся против него масштабной кампании по дискредитации. Клевета вбрасывается через оплаченные публикации в интернет-медиа и ботов в социальных сетях. В штабе кандидата не сомневаются, что к появлению фейков причастны конкуренты Евгения Вандина по предвыборной гонке в Оболонском районе.
В последние дни стало известно, что организаторы кампании против Вандина пытаются нарастить давление и преследования. Уничтожаются рекламные конструкции кандидата от “Слуги народа", похищаются агитационные материалы, в избирательный штаб поступают анонимные угрозы.
Со слов Вандина, он связывает происходящее со своей позицией по отношению к лобби застройщиков, хаотичной застройке Оболони и зеленых зон района. В его предвыборную программу входит защита зеленых зон, остановка хаотичной застройки Оболони, принуждение городских властей и застройщиков к развитию социальной и образовательной инфраструктуры.
Он также заверил, что продолжит вести честную и цивилизованную кампанию, а вбрасывание фейков в информационное пространство в последние дни перед выборами только отвлекает конкурентов и их покровителей от настоящего живого общения с жителями Оболони.