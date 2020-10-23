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Предвыборная кампания показывает, что многие политики неадекватны в оценке своих шансов - политолог

Предвыборная кампания показывает, что многие политики неадекватны в оценке своих шансов - политолог

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КИЕВ. 23 октября. УНН. Предвыборная кампания, что почти подходит к концу, показала, что большинство кандидатов на должность городских голов неадекватно оценивают свои шансы на победу, а также руководствуются, в первую очередь, желанием увеличить свое политическое влияние и узнаваемость. Об этом рассказал в комментарии политолог Владимир Фесенко.

"Есть кандидаты, которые хотят перемен, но, в первую очередь, - это борьба за деньги и за политическое влияние. А не за изменения. Если есть кандидат в мэры от партии - он тянет за собой и партийный список. Надо понимать, что некоторые кандидаты в мэры - нынешние народные депутаты, например, они идут, понимая, что они не выиграют выборы. Но они хотят подтянуть партийный список", - рассказал эксперт.

Также Фесенко объяснил, что статус городского головы благодаря реформе децентрализации стал очень весомым. Именно поэтому на этих выборах достаточно народных депутатов, которые баллотируются на пост мэров различных городов. Однако на местных выборах-2020, по мнению политолога, подавляющее большинство избирателей и регионов будут голосовать все-таки за действующих мэров, исключая отдельные крупные города.

"Мотивы у каждого народного депутата бороться за пост мэра разные. Есть депутаты-мажоритарщики, которые хотят выиграть выборы мэра в своем регионе и для них это привлекательно. Это более весомый приз, чем статус нардепа. Второе - партийный долг, например как у Синютки: партия сказала идти кандидатом в мэры Львова - и он пошел", - уверен политолог.

Фесенко не исключает, что мотивом для смены депутатского мандата на должность городского головы можно считать желание напомнить о себе и поднять каким-то образом свой политический статус.

"Например, нардеп Антон Поляков (кандидат на должность городского головы Чернигова - ред.), который выиграл в прошлом году выборы за счет Зеленского, а сейчас он слабо работает в округе, поэтому шансов у него нет. Но есть желание напомнить о себе, неадекватная оценка собственных шансов, осведомленности избирателя о себе ... Это, наверное, как-то работает. Вообще то, что большинство политиков неадекватно оценивают свои шансы - это норма для украинского политикума", - отметил Фесенко.

Ранее УНН писал, что в предвыборной "гонке" в Оболонском районе в ход пошли "черные технологии".

Украинские Национальные Новости

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