Пенсіонерка випала з вікна 4 поверху у Львові - поліція
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Сьогодні у Львові о 15.20 з житлового будинку на вулиці Литвиненка 14, з четвертого поверху випала 80-річна жінка. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі Нацполіції у Львівській області.
"О 15.20 до поліції надійшла інформація від чергового лікаря швидкої медичної допомоги. З четвертого поверху випала літня жінка. Від отриманих травм жінка загинула на місці. Зараз встановлюються деталі інциденту", - повідомили у прес-службі Нацполіції в області.
Нагадаємо, користувачі соцмережі повідомляли про цей трагічний випадок у Львові.