Пенсионерка выпала из окна 4 этажа во Львове - полиция

"В 15.20 в полицию поступила информация от дежурного врача скорой медицинской помощи. С четвертого этажа выпала пожилая женщина. От полученных травм женщина погибла на месте. Сейчас устанавливаются детали инцидента", - сообщили в пресс-службе Нацполиции в области.

Напомним, пользователи соцсети сообщали об этом трагическом случае в Львове.