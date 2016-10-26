Пенсионерка выпала из окна 4 этажа во Львове - полиция
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 26 октября. УНН. Сегодня во Львове в 15.20 из жилого дома на улице Литвиненко 14 с четвертого этажа выпала 80-летняя женщина. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе Нацполиции во Львовской области.
"В 15.20 в полицию поступила информация от дежурного врача скорой медицинской помощи. С четвертого этажа выпала пожилая женщина. От полученных травм женщина погибла на месте. Сейчас устанавливаются детали инцидента", - сообщили в пресс-службе Нацполиции в области.
Напомним, пользователи соцсети сообщали об этом трагическом случае в Львове.