Паводки на півдні Франції: двоє загиблих, кількість зниклих безвісти збільшилась

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Київ • УНН

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КИЇВ. 24 листопада. УНН. Інтенсивні зливи та викликані ними повені на півдні і південному сході Франції призвели до загибелі двох людей і зникнення безвісти ще чотирьох. Про це повідомив у неділю міністр внутрішніх справ країни Крістоф Кастанер під час пресконференції, передає УНН.

“Наразі у нас є дані про двох загиблих. Ми також ведемо пошук чотирьох зниклих безвісти”, — сказав міністр.

Два тіла були знайдені в неділю на території департаменту Вар (південний схід країни). Перший загиблий виявлений недалеко від містечка Ле-Мюї, де в суботу під час евакуації жителів перекинувся човен рятувальної служби.

Раніше УНН повідомляв лише про двох зниклих безвісти через паводки.

За минулі дві доби в ряді районів департаментів Вар і Приморські Альпи випала дво-, а то і тримісячна норма опадів. Це призвело до виходу річок з берегів, зсувів, затоплення вулиць міст, навіть таких великих як Канн і Ніцца. Вертольотом в департаменті Вар були підняті з води 230 осіб.

На даний момент рівень води в річках починає спадати. Однак все ще затоплені десятки тисяч будинків і численні кинуті автомашини, жителі 2,4 тис. будинків залишаються без електрики в департаменті Вар.

Зливи викликані змішанням холодного гірського повітря з теплим повітрям Середземномор’я. Це періодично повторюється на півдні Франції явище, яке, однак, може мати різні масштаби і наслідки.

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