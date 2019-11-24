Паводки на півдні Франції: двоє загиблих, кількість зниклих безвісти збільшилась

КИЇВ. 24 листопада. УНН. Інтенсивні зливи та викликані ними повені на півдні і південному сході Франції призвели до загибелі двох людей і зникнення безвісти ще чотирьох. Про це повідомив у неділю міністр внутрішніх справ країни Крістоф Кастанер під час пресконференції, передає УНН.