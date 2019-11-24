На півдні Франції через паводки двоє людей зникли безвісти
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Затяжні зливи на півдні Франції призвели до повеней, в результаті яких зникли безвісти два місцевих жителя, не менше двох важко постраждали, повідомляє УНН із посиланням на France Info.
Як повідомляється, один зі зниклих безвісти впав в бурхливий потік в департаменті Вар під час евакуації рятувальниками, так як їхній човен перекинувся.
Другий був збитий потоком води, коли вийшов з дому - знайти його не вдалося.
У місті Кань-сюр-Мер (департамент Приморські Альпи) трьом десяткам рятувальників вдалося врятувати 78-річного місцевого жителя, який потрапив під обвал.
Всього за дві доби в чотирьох департаментах півдня і південного сходу Франції випало дво-тримісячна норма опадів. Місцями їх рівень перевищував 330 мм. Нинішня негода вважається періодичним явищем, що має назву "Середземноморський феномен". Він викликаний зіткненням холодних мас повітря з європейських гір з теплим повітрям моря.
Нагадаємо, понад 70 людей загинули на півночі Індії через потужні зливи.