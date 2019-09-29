Понад 70 людей загинули на півночі Індії через потужні зливи
Київ • УНН
КИЇВ. 29 вересня. УНН. Щонайменше 73 людей загинули за останні чотири доби в північному штаті Уттар-Прадеш через потужні мусонні зливи, що викликали повені і зсуви. Як повідомляє в неділю телеканал NDTV, тільки за останню добу в східній частині штату випало від 102,2 до 84,2 мм опадів, що значно перевищує норму для цього часу року, інформує УНН.
Зливи також торкнулися сусідні штати Біхар, Раджастхан і Уттаракханд. У кількох районах Північної Індії до 30 вересня включно закриті всі школи. Скасовано ряд поїздів через те, що паводок затопив залізничні колії.
Синоптики виступили з попередженням про “дуже сильних опадах” протягом найближчих двох діб в Уттар-Прадеш і прилеглих регіонах.
Нагадаємо, понад 20 аварій сталося в канадській провінції через несподівано ранній снігопад.