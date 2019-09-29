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Более 70 человек погибли на севере Индии из-за мощных ливней

Киев • УНН

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КИЕВ. 29 сентября. УНН. По меньшей мере 73 человек погибли за последние четверо суток в северном штате Уттар-Прадеш из-за мощных муссонных дождей, вызвавших наводнения и оползни. Как сообщает в воскресенье телеканал NDTV, только за последние сутки в восточной части штата выпало от 102,2 до 84,2 мм осадков, что значительно превышает норму для этого времени года, информирует УНН.

Более 70 человек погибли на севере Индии из-за мощных ливней

Ливни также коснулись соседние штаты Бихар, Раджастхан и Уттаракханд. В нескольких районах Северной Индии до 30 сентября включительно закрыты все школы. Отменено ряд поездов из-за того, что паводок затопил железнодорожные пути.

Синоптики выступили с предупреждением об “очень сильных осадках” в течение ближайших двух суток в Уттар-Прадеш и прилегающих регионах.

Напомним, более 20 аварий произошло в канадской провинции за неожиданно ранний снегопад.

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