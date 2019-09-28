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Понад 20 аварій сталося в канадській провінції через несподівано ранній снігопад

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 вересня. УНН. Понад 20 ДТП зафіксовано в канадському місті Калгарі (провінція Альберта) після початку першого в сезоні і незвично раннього для цього регіону снігопаду. Про це в суботу повідомив телеканал CTV, передає УНН.

Понад 20 аварій сталося в канадській провінції через несподівано ранній снігопад

За даними поліції, в аваріях постраждали двоє людей. В даний час снігоприбиральна техніка виведена на вулиці мегаполісу і розчищає магістралі від снігу. Водіїв просять без особливої ​​необхідності не користуватися особистим автотранспортом.

За прогнозом синоптиків, на півдні регіону, де зокрема розташовано місто Калгарі, з суботи і до ранку понеділка може випасти відразу до 30 см снігу. Метеорологи відзначають, що настільки ранній прихід зими не характерний для Альберти, хоча в історії метеоспостережень вже відзначалися подібні події. Наприклад, в 2014 році в Калгарі 8 вересня випало до 10 сантиметрів снігових опадів, хоча традиційно снігопади починаються в регіоні тільки в кінці жовтня. На даний момент найсильніший снігопад у вересні в Альберті був відзначений в 1921 році, причому також 8 вересня, коли в Калгарі випало 12 сантиметрів снігу.

Нагадаємо, у Запоріжжі зіткнулись легковики, є загиблі та постраждалі.

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