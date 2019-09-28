У Запоріжжі зіткнулись легковики, є загиблі та постраждалі
Київ • УНН
КИЇВ. 28 вересня. УНН. У Запорізькому районі міста Запоріжжя в результаті аварії дві особи загинули, ще двоє потерпілих доставлені до лікарні. Про це УНН повідомили у відділі комунікації обласної поліції.
Так, 28 вересня до Запорізького відділення поліції ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення про ДТП на автошляху «Дніпропетровськ-Маріуполь».
Попередньо встановлено, що водій автомобіля Fiat Ducato 1995 року народження виїхав на смугу зустрічного руху та скоїв зіткнення з автомобілем "ВАЗ-2102". В результаті аварії дві пасажирки "ВАЗу" 1958 та 1951 років народження загинули на місці. Водій цього легковика та пасажирка Fiat 1998 року народження отримали тілесні ушкодження.
Наразі на місці події працює поліція та співробітники ДСНС.
Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ознаками ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, в результаті ДТП в Маріуполі Донецької області один чоловік загинув та двоє постраждали.