ДТП у Маріуполі забрала життя однієї людини
Київ • УНН
КИЇВ. 28 вересня. УНН. В результаті ДТП в Маріуполі Донецької області один чоловік загинув та двоє постраждали. Про це УНН повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС області.
27 вересня о 23:47 надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, яка сталася у Центральному районі міста Маріуполя. Рятувальники виїхали на місце події.
“Прибувши до місця, рятувальники за допомогою шанцевого та гідравлічного інструмента вилучили з автомобіля постраждалого чоловіка та тіло загиблого чоловіка 1987 р.н., ще один постраждалий знаходився біля автомобіля. Постраждалі чоловіки 1983 та 1986 р.н. були госпіталізовані до Міської лікарні № 4 м. Маріуполь у важкому стані”, — йдеться у повідомленні.
Наразі причина події встановлюється відповідними фахівцями. Загоряння автомобіля не було.