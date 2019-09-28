ДТП в Мариуполе забрало жизнь одного человека

27 сентября в 23:47 поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло в Центральном районе города Мариуполя. Спасатели выехали на место происшествия.

"Прибыв к месту, спасатели с помощью шанцевого и гидравлического инструмента извлекли из автомобиля пострадавшего мужчину и тело погибшего мужчины 1987 г.р., еще один пострадавший находился возле автомобиля. Пострадавшие 1983 и 1986 г.р. были госпитализированы в Городскую больницу № 4 Мариуполя в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

Сейчас причина происшествия устанавливается соответствующими специалистами. Возгорание автомобиля не было.