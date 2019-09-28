В Запорожье столкнулись легковушки, есть погибшие и пострадавшие
Киев • УНН
КИЕВ. 28 сентября. УНН. В Запорожском районе города Запорожье в результате аварии два человека погибли, еще двое пострадавших доставлены в больницу. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
Так, 28 сентября в Запорожское отделение полиции ГУНП в Запорожской области поступило сообщение о ДТП на автодороге Днепропетровск-Мариуполь.
Предварительно установлено, что водитель автомобиля Fiat Ducato 1995 года рождения выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем "ВАЗ-2102". В результате аварии две пассажирки "ВАЗа" 1958 и 1951 годов рождения погибли на месте. Водитель этой легковушки и пассажирка Fiat 1998 года рождения получили телесные повреждения.
Сейчас на месте происшествия работает полиция и сотрудники ГСЧС.
Решается вопрос об открытии уголовного производства по признакам ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, в результате ДТП в Мариуполе Донецкой области один человек погиб и двое пострадали.