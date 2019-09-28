Более 20 аварий произошло в канадской провинции из-за неожиданно раннего снегопада

По данным полиции, в авариях пострадали два человека. В настоящее время снегоуборочная техника выведена на улицы мегаполиса и расчищает магистрали от снега. Водителей просят без особой необходимости не пользоваться личным автотранспортом.

По прогнозу синоптиков, на юге региона, где в частности расположен город Калгари, с субботы и до утра понедельника может выпасть сразу до 30 см снега. Метеорологи отмечают, что столь ранний приход зимы не характерен для Альберты, хотя в истории метеонаблюдений уже отмечались подобные события. Например, в 2014 году в Калгари 8 сентября выпало до 10 сантиметров снежных осадков, хотя традиционно снегопады начинаются в регионе только в конце октября. На данный момент самый сильный снегопад в сентябре в Альберте был отмечен в 1921 году, причем также 8 сентября, когда в Калгари выпало 12 сантиметров снега.

Напомним, в Запорожье столкнулись легковушки, есть погибшие и пострадавшие.