Український моряк загинув під час шторму в Кельтському морі
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Український моряк загинув від отриманої травми під час шторму в Кельтському морі. Про це УНН повідомляє з посиланням на благодійну організацію Фонд допомоги морякам "Ассоль" у Facebook.
"Суховантаж ALMA ((IMO: 9231676, прапор - Мальта) зв'язався з MRCC Corsen, Франція, і запросив медичну допомогу 57-річному українському моряку, що знаходиться в критичному стані. Травма була отримана в результаті шторму в Кельтському морі о 21: 10 UTC 22 листопада, приблизно в 150 нм на захід від Бреста", - йдеться в повідомленні.
Команду медпрацівників було доставлено на борт суховантажу вертольотом.
"О 1:40 UTC 23 листопада лікарі констатували смерть моряка. Судно перервало рейс з Великобританії на Кубу та попрямувало в Брест", - зазначається в повідомленні.
Також повідомляється, що точна причина смертельного нещасного випадку невідома.
"Це може бути що завгодно, від удару хвилі до падіння, або удару будь-яким важким предметом", - йдеться в повідомленні.
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