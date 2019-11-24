Украинский моряк погиб во время шторма в Кельтском море

"Сухогруз ALMA ((IMO: 9231676, флаг - Мальта) связался с MRCC Corsen, Франция, и запросил медицинскую помощь 57-летнему украинскому моряку, что находится в критическом состоянии. Травма была получена в результате шторма в Кельтском море в 21:10 UTC 22 ноября, примерно в 150 нм западнее Бреста", - говорится в сообщении.

Команда медработников была доставлена на борт сухогруза вертолетом.

"В 1:40 UTC 23 ноября врачи констатировали смерть моряка. Судно прервало рейс из Великобритании на Кубу и направилось в Брест", - отмечается в сообщении.

Также сообщается, что точная причина смертельного несчастного случая неизвестна.

"Это может быть что угодно, от удара волны до падения, или удара любым тяжелым предметом", - говорится в сообщении.

Напомним, ливийские военные спасли из моря полтысячи незаконных мигрантов.