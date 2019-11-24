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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 41396 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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17:12 • 108324 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Украинский моряк погиб во время шторма в Кельтском море

Киев  •  УНН

 • 26311 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Украинский моряк погиб от полученной травмы во время шторма в Кельтском море. Об этом УНН сообщает со ссылкой на благотворительную организацию Фонд помощи морякам "Ассоль" в Facebook.

"Сухогруз ALMA ((IMO: 9231676, флаг - Мальта) связался с MRCC Corsen, Франция, и запросил медицинскую помощь 57-летнему украинскому моряку, что находится в критическом состоянии. Травма была получена в результате шторма в Кельтском море в 21:10 UTC 22 ноября, примерно в 150 нм западнее Бреста", - говорится в сообщении.

Команда медработников была доставлена на борт сухогруза вертолетом.

"В 1:40 UTC 23 ноября врачи констатировали смерть моряка. Судно прервало рейс из Великобритании на Кубу и направилось в Брест", - отмечается в сообщении.

Также сообщается, что точная причина смертельного несчастного случая неизвестна.

"Это может быть что угодно, от удара волны до падения, или удара любым тяжелым предметом", - говорится в сообщении.

Напомним, ливийские военные спасли из моря полтысячи незаконных мигрантов.

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