Украинский моряк погиб во время шторма в Кельтском море
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Украинский моряк погиб от полученной травмы во время шторма в Кельтском море. Об этом УНН сообщает со ссылкой на благотворительную организацию Фонд помощи морякам "Ассоль" в Facebook.
"Сухогруз ALMA ((IMO: 9231676, флаг - Мальта) связался с MRCC Corsen, Франция, и запросил медицинскую помощь 57-летнему украинскому моряку, что находится в критическом состоянии. Травма была получена в результате шторма в Кельтском море в 21:10 UTC 22 ноября, примерно в 150 нм западнее Бреста", - говорится в сообщении.
Команда медработников была доставлена на борт сухогруза вертолетом.
"В 1:40 UTC 23 ноября врачи констатировали смерть моряка. Судно прервало рейс из Великобритании на Кубу и направилось в Брест", - отмечается в сообщении.
Также сообщается, что точная причина смертельного несчастного случая неизвестна.
"Это может быть что угодно, от удара волны до падения, или удара любым тяжелым предметом", - говорится в сообщении.
Напомним, ливийские военные спасли из моря полтысячи незаконных мигрантов.