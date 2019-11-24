Паводки на юге Франции: двое погибших, число пропавших без вести увеличилось

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Интенсивные ливни и вызванные ими наводнения на юге и юго-востоке Франции привели к гибели двух человек и пропажи без вести еще четырех. Об этом сообщил в воскресенье министр внутренних дел страны Кристоф Кастанер во время пресс-конференции, передает УНН.