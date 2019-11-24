Паводки на юге Франции: двое погибших, число пропавших без вести увеличилось
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Интенсивные ливни и вызванные ими наводнения на юге и юго-востоке Франции привели к гибели двух человек и пропажи без вести еще четырех. Об этом сообщил в воскресенье министр внутренних дел страны Кристоф Кастанер во время пресс-конференции, передает УНН.
“Сейчас у нас есть данные по двум погибшим. Мы также ведем поиск четырех пропавших без вести”, — сказал министр.
Два тела были найдены в воскресенье на территории департамента Вар (юго-восток страны). Первый погибший обнаружен недалеко от города Ле-Мюи, где в субботу во время эвакуации жителей перевернулась лодка спасательной службы.
Ранее УНН сообщал только о двух пропавших без вести в результате наводнения.
За прошедшие двое суток в ряде районов департаментов Вар и Приморские Альпы выпала двух-, а то и трехмесячная норма осадков. Это привело к выходу рек из берегов, оползней, затопления улиц городов, даже таких крупных как Канн и Ницца. Вертолетом в департаменте Вар были подняты из воды 230 человек.
На данный момент уровень воды в реках начинает спадать. Однако все еще затоплены десятки тысяч домов и многочисленные брошенные автомашины, жители 2,4 тыс. домов остаются без электричества в департаменте Вар.
Ливни вызваны смешением холодного горного воздуха с теплым воздухом Средиземноморья. Это периодически повторяется на юге Франции явление, которое, однако, может иметь различные масштабы и последствия.
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